برلين تنوي رفع الحظر المفروض على رفع علم «الوحدات الكردية»

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "تاغستسايتونغ" الألمانية، أن وزير داخلية ولاية برلين أندرياس غايزل، لا ينوي تمديد الحظر المفروض ضد رفع علم "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير لا يعتزم في المستقبل سوى منع الرموز التي لها صلة مباشرة بـ"القضايا الجنائية".

ويأتي ذلك في إطار الأحداث التي شهدتها مظاهرات أقيمت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة برلين، وقد نظمها أكراد ضد الهجوم التركي على مدينة عفرين، وفقا لما ذكر "موقع دويتشه فيلله".

وكانت الشرطة الألمانية قد صادرت أعلاما ورموزا للوحدات الكردية، وهذا ما دفع أحد المتظاهرين إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية.