خوف امريكي من تنامي القدرات الروسية

جهينة نيوز:

قال قائد قوات حلف شمال الاطلسي في اوروبا أمس الخميس ان اجهزة الحكومة الاميركية لا تنسق جهودها بشكل كاف لمواجهة تهديد هجمات المعلوماتية من روسيا، رغم ان موسكو تشن "حملة لزعزعة الاستقرار".

وقال الجنرال الاميركي كيرتيس سكاباروتي امام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ان روسيا تعمل على تفكيك حلف شمال الاطلسي بعدة طرق بينها عملياتها الالكترونية لنشر الاخبار الكاذبة.

وصرح الجنرال ان "روسيا تشن حملة لزعزعة الاستقرار بهدف تغيير النظام العالمي وتفكيك حلف شمال الاطلسي وتقويض القيادة الاميركية في العالم".

واضاف "في انحاء اوروبا، في منطقة الشرق الاوسط وغيرها، اظهرت روسيا استعدادها وقدرتها على فرض نفوذها ونشر المعلومات الخاطئة وتقويض الثقة بحلف شمال الاطلسي. وسواء في البحر او البر او الجو .. فإن الجيش الروسي الذي تزداد وتيرة تحديثه يعمل على مستويات لم نشهدها منذ الحرب الباردة".

وسأل السناتور الديموقراطي جاك ريد الجنرال سكاباروتي ما اذا كان يعتقد انه يوجد "جهد مشترك" بين جميع أجهزة الحكومة الاميركية لمواجهة تهديد روسيا لفضاء المعلوماتية.

ورد سكاباروتي بالقول "لا اعتقد انه يوجد عمل مشترك يوحد الوكالات".

وقال ان نفوذ روسيا يمتد إلى اوروبا، ولكن المنطقة التي تثير قلقه بشكل خاص هي البلقان.

واضاف "روسيا تعمل في البلقان، واعتقد اننا غفلنا عن هذه المنطقة".

واضاف "برأيي يجب ان نولي تلك المنطقة بعض التركيز من الناحية الدبلوماسية. وعلينا ان نواصل الاصلاحات الامنية وبناء القدرات الذي نقوم به مع المجتمع الدولي في البلقان".