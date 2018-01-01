مدينة "نيوم" الوهابية وصفقة القرن!!... طريق التفافي اقليمي بين غزة والضفة

جهينة نيوز

زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى مصر والاعلان المصري ـ السعودي عن تخصيص 1000 كيلومتر مربع من الاراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة "نيوم" التي أعلن عنها بن سلمان في شهر تشرين اول 2017 ويقع المشروع اقصى الشمال الغربي للسعودية ويشمل أيضا اراض داخل مصر والاردن، ويتضمن بناء جسر الملك سلمان الذي يربط بين افريقيا وآسيا. مصادر سياسية ذكرت لـ (المنـــار) أن التحركات التي يقوم بها محمد بن سلمان في المنطقة وزيارته المرتقبة الى لندن وواشنطن والمساعي الأمريكية بشأن الأزمة الخليجية، جميع تلك التحركات تأتي في إطار صفقة الترتيبات الشاملة في المنطقة أو كما توصف بـ "صفقة القرن" التي توشك ادارة ترامب الإعلان عنها.

وتضيف المصادر أن منح هذه المساحة في جنوب سيناء للمشروع السعودي وربطها بالاردن عبر السعودية وما يجري التخطيط بشأنه في شمال سيناء من اقامة منطقة تجارة حرة مع غزة تساهم في توسيع قطاع غزة نحو سيناء بعناوين اقتصادية وربط القطاع بالضفة الغربية ليس من خلال ممر آمن يمر داخل الاراضي الاسرائيلية وانما عبر طريق (التفافي اقليمي) من شمال سيناء مرورا بجنوبها عبر السعودية والاردن الى الضفة الغربية، وهو مشروع قديم جديد يوفر طريقا للربط بين غزة والضفة ولكن يبقي لاسرائيل القرار النهائي بتمسكها بالمعابر الحدودية في أي حل قادم.

صحيفة المنار المقدسية