أبراج يوم الجمعة 2018/3/9 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٩/ ٣: لا يخاف المسؤولية يتحمل أي شيء في سبيل الوصول لغاياته، واثق من نفسه متصلب أحيانا يهمه النجاح، ترويض النفس عنده سهل، متكيف مع السلطة والناس والتقاليد، خططه طويلة الاجل استقلالي، دائما اجواؤه عذبة، يحتاج للطمأنينة والاستقرار، تبتسم الاشهر القادمة لك او الطوالع الفلكية، حركة كبيرة عندك تقود حملة جديدة او تقوم بمبادرة تهتم بقضية ولادة او قصة تتعلق بغائب تحقق حلم شخصي تمارس سحرك تستقطب القلوب تسمع بشيء يلفت النظر تميل للبعض وعندك فرصة ارتباط، مواجهات وفوضى ومشهد سوداوي في الاشهر القادمة تنهيها ويخف الضغط وتتقرب من الاصدقاء، سنة فيها استقرار معنوي وطاقات وحيوية

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تخطط تظهر قضيه مهمه عالساحه تحقق تقدم اليوم في قفزة للامام الى تاريخ اليوم تبدا تحضر مشروع تحصل على خبر مهم من اماكن بعيده، كن متيقظ فترة فيها تفاهم وسعادة وتحل اي خلاف يطرأ بينك وبين الآخرين ، نجاح مالي تحصل على من المهم ان تبقى متيقظ، نهار للسفر والاتصالات لمسافات بعيده استقبال زوار

الثور: تغييرات تحمل لك بعض المعلومات واستثمارات عمليات مالية تركز على شؤون مهنية توقع عقود او تراجع في بعض القضايا الملحة، مصالحة وتربح تتضامن مع محيطك وتقدم لهم المساعدة

الجوزاء: مسؤولية جديدة على صعيد شراكة وتعبر عن رأيك وتجد التقدير، سوء تفاهم مع شريك عمل او شريك عاطفي، لا تكترث بالقصص التي فيها خصم او علاقات او فيها نوع من العرقلات والتاجيلات، سؤال برأسك يتعلق باستقرارك لذلك انتبه، تؤدي هذه العرقلات الى نضج وتقرب وجهات نظر.

السرطان: يبدو العمل صعب وتشعر بالتعب ان الحظ لا يتخلى عنك، الجو مناسب للسفر لمشاريع تتحقق بمساعدة الاصدقاء، قدم مساعدة او اطلب مساعدة لانك تعالج قصة شخصية فيها تنقل او مناوبة او عمل بدل زميل، انتبه لصحتك وغذائك واضبط كل الخطوات، انه العمل المهم، انه عملك المهم واضبط صحتك، اطلب مساعدة على صعيد العمل المتراكم.

الأسد: استفد من هذ اليوم، خطواتك فيها مغامرة، تسيطر على عواطفك، مطلوب منك الانتباه بسبب منافسة توحي ببعض المصاعب او الاخبار المربكة، انت بحجم المسؤولية لاتصالات مهمة وتحسن على صعيد منزلك وديكورات ممكن تجديد أثاث ومعالجة مشاكل طارئة تخص اولاد، انت على موعد مع الحظ

العذراء تبحث وتجد توازن بين عملك وواجباتك العائلية، نهار مضغوط على صعيد عائلة، تسهو عن بعض الحاجات الملحة في بيتك او محيطك العائلي، تضطر لمعالجة بعض الامور الطارئة على صعيد تصليحات او ترميمات او خلاف، تلعب دور مهم على صعيد العائلة تطور سريع يعمل تطور في العائلة، استفد من الأحداث ولا تبدأ شيء جديد انتظر حتى تنتهي من القديم، تنقشع السماء وتتحالف الكواكب وتفيدك غدا، انتبه اليوم لان القمر ضمن مربعك

الميزان: بما ان القمر ببرج القوس يكون عندك حركة وتنقل ومقابلات وزيارات، يتحدث نهارك عن بداية جديدة، تخوض تجربة مميزة تعبر عن فكرة بطريقة ديناميكية، تستقطب الجنس الآخر، انتبه ولا تفسح المجال أمام نوايا تضليلية باتجاهك لانه نهار قوي

العقرب: صعوبات وارتكاب أخطاء بالعمل ونفقات كثيرة، انتبه لمصروفك، ربح مفاجئ، فرصة فيها تحالفات وربح واعمال ومكاسب وخاصة اليوم طلاقة لسانك هي جواز مرور للقلوب وتتنفس الصعداء على صعيد امور مالية

القوس: القمر ببرجك، حدسك قوي ويساعدك ويعطيك قوة واخبار جيدة تخص أمر عائلي وتقوم بمشاريع، جيد بوسطك المهني وتتحسن ظروفك تحسم امرك، ذبذبات القمر عندك تغير نظرتك للامور

الجدي: تضخم الأمور او خبرا يهزك فقد تاخذ قرار سريعا ثم تتراجع عن الموقف بسبب العرقلة او التأجيل ويجب ان تنتبه للتفاصيل والعمليات المالية، نهار بطيء وتصطدم بظرف متعب، او ان الامور لا تمشي كما تريد بل ببطء، اليوم لا تتحدى لان اليوم فيه عرقلات وثقة في غير مكانها، نهار ليس كما تريد فانتبه جيدا، تبحث عن قلوب حتى تدلل نفسك، قصة تشغل بالك لكن لا تضعف وهيء لوجود القمر ببرجك غدا

الدلو: يوم جيد لتشارك الأصدقاء وتحقق نجاحا وتطرح وعود وتخرج عن الروتين وتختار أينما تريد تذهب، الاصدقاء يلعبون دور بخياراتك ولهم تأثير عليك، نهار للنشاط الاجتماعي، قوة وطاقو ونشاط وتتكيف مع الاجواء، تساير وتأخذ قرار فجائي، ارتياح وانفراج ويتحسن الحظ، وتحس ان شيئا سقط عن كاهلك

الحوت: تفكر بالتنقل وانجاز أعمال مهمة، تشعر بحاجة للتحرك وتنبش الماضي، تمارس سحرك، تحل بعض المتاعب، حمل ثقيل او واجب لست متوقعا له، كن متفهم وعاقل وحافظ على صيتك الطيب وكن مترويا وعاقلا، أثبت جدارتك بموقعك، انت سيد نفسك لكن تروى وابحث بالغرباء والمسؤولين، فرصة عمل ويساعدك حدسك على التقاط فرصة