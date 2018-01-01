سواريز يغيب عن مواجهة تشيلسي

جهينة نيوز:

اعلن نادي برشلونة الاسباني في بيان له غياب لاعب الفريق ​دينيس سواريز​ عن مباراة الفريق امام تشيلسي الإنكليزي،في الاسبوع القادم ضمن إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا، بسبب الاصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة الفريق في ​كأس السوبر​ امام ​اسبانيول​ وكان البرسا حقق الفوز بركلات الترجيح (4-2(

وخضع اللاعب لفحوصات طبية اظهرت انه يعاني من اصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما.

يذكر ان اللاعب الذي يعاني من اصابة في الفخد الايسر سيغيب بذلك عن مباريات الفريق امام ملقا،أتلتيك بيلباو في ​الليغا​، ومواجهة تشيلسي في إياب ثمن ​ النهائي لدوري الأبطال​ الأوروبي