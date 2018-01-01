شركة EA تطلق رسميًا لعبة The Sims Mobile على أندرويد

جهينة نيوز:

أعلنت EA و Maxis رسميًا أن The Sims Mobile متوفر الآن على أجهزة أندرويد، بحيث تسمح للاعبين بالتفاعل مع بعضهم البعض.

بعد مرور ما يقرب من عام على اختبارات لعبة The Sims Mobile، أعلنت الشركة المطورة لألعاب الفيديو الحاسوبية إليكترونيك أرتس Electronic Arts عن الإطلاق العالمي لهذه اللعبة وتوفرها على متجر جوجل بلاي

وتعد The Sims Mobile أحدث نسخة من سلسلة الألعاب التي تمكنك من اللعب مع محاكاة للأشخاص ضمن مجموعة من البيئات.

وتمثل اللعبة تجربة جديدة تمامًا للاعبين مع توفيرها طرق عديدة للتعبير عن إبداعهم مع شخصيات فريدة من نوعها وعلاقات وهوايات ومهن والمزيد من التفاصيل بالمقارنة مع أي وقت مضى على هاتف محمول، هذه النسخة، والتي تم الإعلان عنها في 9 مايو 2017 من خلال مقطع فيديو قصير، تأتي لسد الفجوة بالنسبة للنسخ المحمولة من هذه اللعبة، بحيث انها تعتمد على لعبة جهاز الحاسب The Sims 4.