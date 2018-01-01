وزيرالخارجية الصيني: عقلية الحرب الباردة والعصابات قد عفا عليها الزمن

جهينة نيوز

قال وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، اليوم الخميس إن عقلية الحرب الباردة والعصابات قد عفا عليها الزمن في عصرنا اليوم.

وأدلى وانغ بالملاحظات استجابة لتقارير إعلامية حول استراتيجية "المحيطين الهندي والهادئ "، التي يزعم إنشاؤها لتقييد واحتواء الصين .

واستشهد وانغ بالمواقف الرسمية الصادرة عن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا بأن هذه الاستراتيجية "لا تستهدف أحدا".

وأكد وانغ في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة السنوية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني قائلا :" آمل أنهم يقصدون ما يقولونه، وأن تتطابق أفعالهم مع كلماتهم ".

وقال وانغ :" إن عالمنا اليوم يشهد ظهور مواضيع جديدة ومتجددة، مثل زبد البحر في المحيطين الهادئ والهندي، يظهر فجأة ويتلاشى بغمضة العين ".