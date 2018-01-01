أنباء عن مقتل نجل الملا فضل الله و«الأستاذ ياسين» في أفغانستان

جهينة نيوز:

قتل 20 مسلحا بينهم نجل زعيم حركة "طالبان باكستان" الملا فضل الله، جراء ضربة شنتها طائرة من دون طيار أمريكية في أفغانستان، وفقا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

وأفادت القناة بأن العملية التي أسفرت عن مقتل عبد الله ابن الملا فضل الله، نفذت في ولاية كُنَر شرقي أفغانستان، يوم الأربعاء الماضي.

فيما أوردت وسائل إعلام باكستانية أن الضربة استهدفت معسكر "غازي" التابع لـ"طالبان باكستان" يقع بالقرب من الحدود الباكستانية، وأنها أسفرت أيضا عن مقتل رئيس المعسكر، غل محمد، والقيادي الملقب بـ"الأستاذ ياسين" المسؤول عن إعداد منفذي هجمات انتحارية.

فيما قالت صحيفة Dawn الباكستانية إن الحركة أكدت مقتل 20 من الانتحاريين وإصابة ستة آخرين بجروح جراء الغارة الأمريكية.