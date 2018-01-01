السويد: لهذا السبب سنرفض طلب تركيا حول مسلم

جهينة نيوز:

قالت مسؤولة في حكومة السويد، اليوم الخميس، إن سلطات بلادها تلقت طلبا من أنقرة بتسليم الزعيم السابق للأكراد السوريين، صالح مسلم، لكنها سترفض هذا الطلب.

ونقلت صحيفة Aftonbladet عن سيسيليا ريدسيليوس، المسؤولة بوزارة العدل السويدية قولها إن الوزارة تلقت بلاغا من الشرطة بأن صالح مسلم لم يعد متواجدا في السويد "ولهذا السبب سنرفض الطلب". وأشارت ريدسيليوس إلى أن وزارة العدل تلقت الطلب التركي أمس الأربعاء، فيما جرت العادة أن تأتي مثل هذه الطلبات بعد توقيف الشخص المطلوب.

من جهتها أوضحت وزارة الخارجية السويدية لـ Aftonbladet إلى أن مسلم لم يزر السويد تلبية لدعوة من حكومة البلاد وأنه لم يلتق أحد من أعضاء مجلس الوزراء. كما أوضحت الصحيفة أن مسلم التقى في 6 مارس، في مقر البرلمان، عددا من السياسيين السويديين، من بينهم زعيم الحزب اليساري يوناس شوستيد.

وفي تشرين الثاني 2016، أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف صالح مسلم، الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي، والذي تتهمه أنقرة بالضلوع في هجمات كبيرة عدة ارتكبت داخل تركيا وتطالب بتسليمه.

وفي وقت سابق قررت محكمة في العاصمة التشيكية براغ، في مخالفة رأي النيابة العامة للمدينة، إطلاق سبيل مسلم بعد توقيفه في براغ، على شرط ألا يتهرب عن حضور جلسات لاحقة للمحكمة متعلقة بقضيته ولا يغادر أراضي الاتحاد الأوروبي.

وبعد أيام من الإفراج عنه، ظهر مسلم في مظاهرة مؤيدة للأكراد في العاصمة الألمانية برلين.

ويوم الاثنين الماضي، توجهت تركيا إلى السلطات الألمانية بتوقيفه وتسليمه.