غوغل: البنتاغون تستعين بتقنياتنا لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق!

جهينة نيوز

كشفت شركة "غوغل" عن سماحها لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" باستخدام بعض تقنيات التعرف على الصور كجزء من مشروع عسكري.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إن البنتاغون طلب الاستفادة من الكود البرمجي لتطبيق الذكاء الاصطناعي لتعلم الآلة، وهي تقنية تحدد الصور وطورها فريق "غوغل" للاستخدام الداخلي في الشركة.

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، حاولت غوغل دائما الابتعاد عن أي ارتباط بالجيش الأمريكي، قبل أن تؤكد الشركة أنها منحت للبنتاغون حق استخدام تقنيتها ولكن ليس في الأغراض الهجومية.

ويعتمد مشروع البنتاغون والذي سيتم خلاله الاستعانة بتقنية غوغل على تحديد الأشياء المثيرة للقلق من بين كميات هائلة من الصور المتحركة والثابتة التي تلتقطها الطائرات دون طيار.

وأوضح البنتاغون أن تركيزه سيكون على الأشياء المتعلقة بحربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

سبوتنيك