افتتاح أكبر مركز جباية "نافذة واحدة" على مستوى سوريا بتكلفة 15 مليون ليرة!

جهينة نيوز

افتتح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، اليوم الخميس، أكبر مركز جباية نافذة واحدة تابع لوزارة الكهرباء مقره في الشركة العامة لكهرباء دمشق وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة الثامن من آذار.

وفي تصريح ل “الوطن أون لاين” كشف مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق باسل عمر عن تكلفة المشروع والبالغ ما يقارب 15 مليون ليرة سورية، مؤكدا أن النافذة الواحدة الجديدة تقدم جميع الخدمات للمشتركين إضافة إلى عملية الجباية.

وأشار عمر إلى أهمية التجهيزات التي تم التحضير لها في المركز كونه يتيح مستقبلا ربط جميع كوات الجباية في المحافظة وباقي المحافظات معها، لافتا إلى أن خلال ساعتين بعد الافتتاح سير المركز أكثر من 100 طلب والعدد في ازدياد.