الغوطة الشرقية: الجيش يعطي مهلة لمسلحي "مسرابا " لتسليم البلدة.. وإلا؟

جهينة نيوز

قال مصدر عسكري لـ RT، اليوم الخميس، إن الجيش السوري يعطي مهلة لمسلحي مسرابا لتسليم البلدة في الغوطة الشرقية قبل انتهاء ساعات الهدنة وإلاّ فيهدد ببدء عمل عسكري ضدهم.

وكان قائد عسكري في القوات الرديفة أعلن في وقت سابق اليوم أن الجيش تمكن من شطر الغوطة الشرقية إلى جزئين، فيما توشك القوات المتقدمة من الشرق أن تنضم إلى القوات عند الطرف الغربي للجيب.

ونقلت وكالة رويترز عن القائد العسكري الذي رفض ذكر اسمه، أن عرض الجزء المتبقي من الأراضي الذي يربط الجزئين الشمالي والجنوبي للجيب يبلغ كيلومترا واحدا ويسيطر عليه الجيش الأمر الذي يعني أن الغوطة الشرقية فصلت إلى جزئين.

من جهته نفى المتحدث باسم ميليشيا "فيلق الرحمن" وائل علوان هذه المعلومات.

المصدر: رويترز