اجلاء 118 عاملا من منجم شمال روسيا بسبب الدخان الكثيف

جهينة نيوز

اجلت السلطات الروسية 118 عاملا من منجم كومسومولسكايا بمدينة فوركوتا في جمهورية كومى الروسية بسبب الدخان الكثيف في احد الانفاق.

وقال مصدر في وزارة الطوارىء الروسية في حديث لوكالة سبوتنيك ان الدخان انتشر بأحد أنفاق المنجم على عمق /705/ امتار حيث تم احضار خمس مجموعات من رجال الانقاذ الذين قاموا باجلاء /118/ من عمال المنجم فيما باشرت لجنة تحقيق تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقى مركز ادارة الازمات في جمهورية كومى رسالة من الفريق المناوب لوحدات الانقاذ شبة العسكرية عن انتشار الدخان بأحد الانفاق في منجم /كومسومولسكايا/ التابع للشركة المساهمة /فاركوت اوغل/ وتم بعدها ايقاف العمل في المنجم ونفذت عمليات الاجلاء.