بمناسبة يوم المرأة العالمي.. الأمم المتحدة تدعو لمنح السلطة للنساء!

الخميس, 8 آذار 2018 الساعة 12:02 | منوعات, منوعات

بمناسبة يوم المرأة العالمي.. الأمم المتحدة تدعو لمنح السلطة للنساء!

جهينة نيوز

سجل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فيديو خاصا بمناسبة عيد المرأة العالمي.

ونشر الفيديو في قناة الخدمة الإخبارية التابعة للأمم المتحدة في يوتيوب.

وقال غوتيريش في تصريحه: "إننا نعيش في عالم يهيمن عليه وفي ثقافته الرجال. ويخص ذلك الحكومات وهيئات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة على حد سواء. ويعني ذلك أن المسألة الرئيسة للمساواة بين الجنسين هي مسألة السلطة. لذلك فإن مهمتنا الرئيسة هي أن نعطي السلطة للنساء".

وأضاف أن منظمته حققت المساواة بين مجموعة من كبار مسؤوليها وتسعى لتحقيق نفس الشيء على مستوى مدراء الأمم المتحدة في جميع بلدان العالم.

المصدر: Lenta.ru


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