اطلاق عملية عسكرية لملاحقة ارهابيي "داعش" شمال شرق محافظة ديالى

جهينة نيوز

اطلقت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الارهابي في ثلاث مناطق شمال شرق محافظة ديالى الواقعة شرق العراق.

ونقل موقع السومرية عن قوات الحشد قولها في بيان ان "قوات من لواء110 نفذت عمليات مداهمة وتفتيش لمناطق تل بردان وتل سليمة وأطراف الطبج

المحاذية ل نهر ديالى في اطار عملية تعقب فلول ارهابيي "داعش" شمال شرق

ديالى" مشيرا الى ان العملية اتت على خلفية الحوادث الارهابية التي شهدتها تلك المناطق.

واكد البيان استمرار عملية تعقب فلول تنظيم "داعش" ورصد لاي تحركات

مشبوهة لبقايا هذه الجيوب الارهابية لاحباط مخططاتها.