القوات البرية الروسية.. أسلحة الدفاع الجوي التي نمتلكها قادرة على التصدي لكل وسائل الهجوم

جهينة نيوز

اكد قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليوكوف أن أنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها قواته قادرة على التصدي لكل وسائل الهجوم الجوي في كل الدول.

وقال ساليوكوف في مقابلة مع صحيفة القوات المسلحة الروسية /كراسنايا زفيزدا / ان أسلحتنا الحديثة للدفاع الجوي الموضوعة في الخدمة ضمن القوات البرية ذات نوعية أعلى بكثير من سابقاتها ولا يوجد مثيل لها في العالم ويدل على ذلك قدرتها التنافسية العالية في سوق السلاح العالمي مبينا ان أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمجمعات في ترسانة القوات المسلحة الروسية قادرة على محاربة جميع وسائل الهجمات الجوية الحالية.

ولفت الجنرال الروسى الى أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات البرية تلقت دفعة جديدة لتعزيز قدراتها موضحا انه تم تشكيل مجمع صواريخ مضادة للطائرات جديد مجهز بنظام الصواريخ من طراز /اس300 في 4/ التي تعتبر الاكثر والاطول مدى في فئتها من الاسلحة القادرة على تدمير الاهداف الباليستية على مدى جوي بعيد كما يعاد تجهيز مجمع /بوك ام 2/ بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز /بوك أم 3 / ومنظومات /تور ام 2/ اضافة الى منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز / فيربا/.