هجومين خلال نصف ساعه في النمسا

الخميس, 8 آذار 2018 الساعة 11:39 | مجتمع, حوادث

هجومين خلال نصف ساعه في النمسا

جهينة نيوز

هاجم رجل مجهول اسرة عند مدخل حديقة براتر و ذلك بحسب ما افادت الشرطة النمساوية و تمكن من اصابة افراد الاسرة بجروح خطيرة.

و قالت الشرطة النمساوية أن اسرة مكونة من اب و ام و ابنتهما قد أصيبا بجراح خطيرة جراء قيام شخص مجهول بمهاجتمهم و تم نقلهم الى المشفى, و خلال نصف ساعه وقع هجوم ثاني في منطقة براترسترن حيث أصيب رجل مجهول جراء طعنه شديدة و نقل الى المشفى.

و بحسب الشرطة النمساوية لم يتم القبض على المجرم و تحديد هويته حتى الساعه و من غير المعلوم اذا كان الشخص نفسه هو من نفذ الهجتمين, فيما قالت وسائل اعلام نمساوية بأن الشرطة إعتقلت مشتبه به أفغاني الجنسية.


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