اعتقال مشتبه به بعد حادثة طعن أربعة أشخاص في فيينا

جهينة نيوز

أعلنت شرطة فيينا، اليوم الخميس اعتقال مشتبها به على خلفية إصابة أربعة أشخاص في عملية طعن شهدتها النمسا أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن الشرطة اعتقلت شابا، عمره 23 عاما، على صلة بهجوم الطعن.

ونقلت الوكالة عن باتريك مايرهوفر، المتحدث باسم الشرطة، القول إن "الشاب المشتبه به اعتقل بعد وقت قصير من طعن رجل عمره 20 عاما وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته".

وأوضحت الشرطة أنها لا تزال تحقق فيما إذا كان المشتبه به مسؤولا أيضا عن طعن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، في هجوم منفصل وقع قبل ساعة واحد من إصابة الرجل، بوسط العاصمة.

وكان ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، وهم الأب البالغ من العمر 67 عاما والأم 56 عاما وابنتهما 17 عاما، قد أصيبوا، أمس الجمعة، بجروح تهدد حياتهم، من جراء اعتداء بسكين، وتم نقلهم إلى المستشفى.