مقترح لخط ائتمان ايراني للعراق بـ 3 مليارات دولار

جهينة نيوز

اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أن ايران والعراق بحاجة الى وثيقة شاملة لتكون اساسا للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، معلنا استعداد ايران وضع خط ائتمان تحت تصرف العراق يصل لـ 3 مليارات دولار.

وجاء ذلك خلال المحادثات التي جرت بين جهانغيري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس الاربعاء.

واعلن جهانغيري استعداد ايران من اشراك الشركات الايرانية في عملية الاعمار والبناء في العراق، وتخصيص خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار للعراق لتتمكن الشركات والقطاع الخاص الايراني من المشاركة الجادة في عملية اعادة الاعمار.

وأعتبر جهانغيري القضايا المصرفية من أهم القيود امام العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا الى وضع سبل الحل المناسبة لها، كما دعا الي ضرورة التجارة الحرة بين البلدين من اجل تعزيز التبادل الاقتصادي البيني.

واكد النائب الاول للرئيس الايراني ضرورة الربط السككي بين البلدين مبيّنا أن هذا الامر بحاجة الى احداث جسر وخطط سككي بطول 30 كم وفي هذه الحالة سيرتبط العراق بآسيا الوسطي والصين فيما سيمتد خط ايران السككي الى البحر الابيض المتوسط.

واعلن استعداد ايران للتعاون في مجال صنع الادوية وأن تزيد تعاونها مع العراق في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز.

كما أكد ضرورة تاهيل نهر "اروند" الحدودي بين البلدين ليستفيد مواطنو البلدين من مزاياه.

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