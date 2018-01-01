أبراج يوم الخميس 2018/3/8 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود 8/ 3: شديد العاطفة صاحب مواقف يكرس نفسه بشكل جيد، يمارس سلطته على الاخرين يقود مسيرته بحماسة كبيرة، يغذي اندفاعاته حوافزه متنوعة بالحياة، يحمل ثقافة معينة يحقق احلامه انفراجات بأحواله بسبب طولة باله، يشرق بجاذبية، حياته الاجتماعية مليئة بالمستجدات، محظوظ ويتولى أمور البيت، نجم بكل المناسبات، صديق جيد وحنون وعطوف، يحب الطبيعة، تعطي ذاتك بدون تحفظ وعندك انطلاق بمشاريع صعبة التحقيق، سنة ٢٠١٨ فيها استحقاقات كبيرة على برنامج عملك، انفتاح على الخارج، تيارات تسيطر على قطاع حياتك، قضية قانونية تميل لصالحك، مال مشترك من ارث او تعويض قديم تحصل عليه، حدث كبير يريحك، لا تقفل الباب على الاحتمالات

جهينة نيوز

الحمل: تغمرك الرومنسية وتبرع بدراسة أو مهمة توظف جاذبيتك، تكسب تجربة جديدة، تبدو متميزا اليوم، تهتم ببعض التفاصيل وتجمع ملاحظات، تجمع قضايا يكون فيها تحقيق أهداف، امورك مستعجلة ورقة قانون او مقابلة اتصال لمسافة بعيدة، تجد من يسمعك

الثور: تبدو قادرا وتمارس سلطة، توقع جديدا على صعيد رومنسي وعلى صعيد الاهتمام بصحتك، تقدم على عمل استثنائي، قد يتعلق الامر بشخص غريب عنك أو شخص مقرب ترافقه مرافقة مريض، لا تباشر بشيء جديد قبل ان تتاكد من انتهاء القديم فقد تعود للماضي، حاول تصحيح الأخطاء، ملفات إدارية فواتير ومستحقات، عنوان نهارك استشفائي

الجوزاء: تهتم بصحتك لا تصدق الإغراءات الوهمية، يبدو عليك أنك تعرف نهاية نهارك لان اليوم يشير إلى شراكة مهمة في حياتك، عنوان نهارك مصالحة وركود في بعض الاحيان، ترتاح لوجود جهة متعاونة وداعمة، تكون منفنحا وتغير السيزارؤو لصالحك

السرطان: كن متحسبا ولا تأخذ قرارات اعتباطية، على الرغم من الأجواء الدقيقة والمهنية تعرف علاقات ويداهمك الحب، تقطف ثمار جهودك خاصة إذا كنت تنتمي لعالم العمل، عمل كثير ومغامرات كثيرة، تصرف بروية وسيطر على العواطف وخاصة لان العمل عليك وتتنقل من مكان لمكان، احذر اللعب بالنار واطلب مساعدة وانتبه لصحتك

الأسد: القمر يجعلك أكثر تفهما بحياتك، انتبه لعلاقاتك، اليوم للصوت المسموع والصلابة والثقة بالنفس، تختص ببعض الأصدقاء وتلتقي بهم فرحا، تنتظر أشياء جديدة ولقاء مع الأحبة، تنخرط بمجموعة بهدف الترفيه عن نفسك وتقدم خدمات، نشيط بمحيطك تقرب من الاحبة لان اليوم جيد لك

العذراء: قلبك سعيد وهذا النهار يدعمك، فرص للتواصل مع محيطك بشكل تلقائي، تفتح نقاشات مجدية ويكون نهارك فيه انتعاش و فرح لكن تدخل نزاعات ومزاجك يتقلب يطلب منك حل لمشكلة عائلية او مهنية، المتطلبات اليومية تشغلك، يخيم الحب على دروب حياتك.

الميزان: تطل على فترة ملائمة لك من جهة التعاطي مع الأخرين والتواصل والمفاوضات، تلتقي باشخاص نافذين لغاية ما وتناقش فكرة او موضوع وتجد الاستحسان والتأييد، نهار حاسم يضيء على شؤونك الحركية، نهار لافت ومناسب وحججك مقنعة.

العقرب: ابتعد عن الاضواء ولا تعرض نفسك لنزاعات لأنك بحاجة للمال، نهارك مالي، اهتماماتك مالية وتعالج أمر بموضوعية، لأ تتقبل النتائج العادية لأن نهارك يساعد على النجاح بالمعاملات المالية والمكسب، تدفع دين او تسترد دين، هدية تحرك بثقة، تسيطر اكثر على امورك المالية واليوم يتاح لك فرص الربح المادي.

القوس: نهارك جيد وانت اكثر الناس حظا وخاصة ان القنر ببرجك اليوم تقف على نهار مهم مليء بالفرص الثمينة فيه تحديات وإثبات لمن حولك أنك قادر على تخطي اي صعوبة، انت أهل للثقة بإمكانك ان تحقق وتسيطر وتدفع بمصالحك سواء على صعيد شخصي أو اجتماعي، تطلق العنان لمشروع لطالما راودك، آفاق رائعة انسجام وحب عروض وفرص مغرية تساعدك على الحظوظ، تغير مكانك وتغير بشكلك.

الجدي: كن حذرا نهارك ليس فيه نشاط، نهارك بطيء تشعر ان كل من حولك بطيئين انتبه من تصرف يدخلك في منافسة او تتعرض لعرقلة او خيبة امل، نهار محصن لكن انت لا تحصن نفسك لان القمر بالقوس يضغط عليك، حاول ترجمة هذا اليوم وحوله لاسنراتيجية وحاول وضع خطة ذكية حتى تساعدك على التواصل، نميمة ومعاتبة فتكون قلقا ومزاجيا في تعاملاتك، حاول انجاح هذا النهار وخذ نفس طويل وتقبل الامور دون انفعال او غضب

الدلو: ربح مفاجئ وتقوم بعمل استثماري، تواجه ظرف دقيق، تشعر بجاذبية، اجتماعات تفرحك لان اليوم يحمل لك اعتراف بالجميل وانفتاح، انت فادر على احتواء هفوات الاصدقاء، انت مركز الزوبعة اليوم، نهار مدعوم ومميز وبه معرفة جديدة، نهارك مناسب لتوواصل مع الآخرين وترى وجوها جديدة

الحوت: ممنوع اتخاذ قرارات ارتجالية، لا تقحم نفسك في ورطة، حاذر من أعداء بالعمل، تجنب الفرص المشبوهة والعروض الوهمية وابتعد عن الخطر، انت على موعد مع مسؤولية كببرة وبسبب العصبية تقدم على عمل بشكل سيء، اضبط نفسك لا تترك آثار لعملك، سمعتك مهمة لا تستخف بالواجبات، يوم مناسب لفرص العمل لكن الانتقادات حاضرة