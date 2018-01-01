بوتين يكشف عن السلاح النووي الأخطر من الاسلحة التي كشفها سابقاً

جهينة نيوز

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن قرار استخدام السلاح النووي سيكون بحالة الإنذار الصاروخي وبحالة اكتشاف صواريخ لديها مسارات لتسقط على أراضينا، وبهذه الحالة سنستخدم السلاح بدون أي تفكير للرد على مصدر الصواريخ والأعداء. لا شك أن هذه الخطوة ستكون كارثة عالمية والبشرية ستتعرض للخطر، لكن كمواطن روسي ورئيس لهذه الدولة أطرح سؤالا على نفسي: لماذا نحن بحاجة لهذا العالم إن لم تبق روسيا موجودة؟".

و بحسب دراسات أمريكية سابقة فإن ما قاله بوتين اليوم يوازي الصواريخ التي كشف عنها و ذلك حين قال ": لماذا نحن بحاجة لهذا العالم إن لم تبق روسيا موجودة؟" حيث أن دراسات أمريكية سابقة قالت أن إطلاق 100 صاروخ نووي في يوم واحد كفيل بإنهاء الحياة على الارض في غضون سنة الى سنتين, هذا و يعتقد أن بوتين كشف اليوم عمداً عن الأوهام التي تروجها الادارة الامريكية عن قدرتها على توجيه ضربة إستباقية نووية و عليه فإن ما قاله بوتين اليوم يعني علمياً أن العالم لن يبقى في حال تعرض روسيا لهجوم نووي سواء تمكنت واشنطن من التصدي للصواريخ الروسية أم لم تتمكن بغض النظر, و هو ما يدفع للإعتقاد بأن بوتين و خلال إسبوع واحد أظهر الدرع الصاروخي الأمريكي بمظهر المشروع العسكري الأكثر غباء في التاريخ لناحية إنفاق مليارات من الدولارات هباء و فقط لارضاء مجمع الصناعات العسكرية الامريكية الذي يروج للأوهام لاجل بيع السلاح للجيش الأمريكي في ظل تحكم شركات البترول و السلاح بالسياسة الأمريكية

و يذكر أن دراسات سابقة أمريكية و روسية تؤكد أن إطلاق 100 رأس نووي في يوم واحد سيتسبب بتشكيل غيمة هائلة بسببها ستتضرر الزراعه و لاحقاً الحيوانات و البشر و تتسبب بإنتهاء الحياه على الارض خلال أقل من سنتين في حين أن أي نزاع روسي أمريكي مهما كان مباغت قد يتسبب بإطلاق أكثر من الف رأس نووي.

المصدر:جهينة نيوز