موسكو تدعو قادة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية لوقف قمع المدنيين بشكل فوري

جهينة نيوز

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الأربعاء، أن الهدنة التاسعة في الغوطة الشرقية انتهت دون نتيجة والمسلحون يواصلون منع خروج المدنيين، داعيا قادة المجموعات المسلحة غير الشرعية في الغوطة الشرقية لوقف قمع المدنيين بشكل فوري.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن يفتوشينكو قوله: "اليوم منذ الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بدأت الهدنة التاسعة، لكن لم يتمكن سكان المنطقة الذين يرغبون بالخروج منها باستخدام الممر الإنساني. الجماعات المسلحة غير الشرعية تواصل منع المدنيين من الخروج".

وفي سياق متصل، أعلن يفتوشينكو، أن المسلحين في سوريا يشددون في تفتيش سكان الغوطة ويصادرون أجهزة الاتصال ما أدى إلى تراجع عدد الاتصالات على الخط الساخن.

وتابع يفتوشينكو "يوم الأمس في مناطق دوما وأربيل، حيث يعمل نظام الهدنة في مناطق محددة لاجتماع النازحين، حصل هناك العديد من المظاهرات العفوية. طالب المشاركون فيها المسلحين وعائلاتهم بمغادرة المنطقة والسماح للسكان المحليين بالمغادرة. رداً على ذلك، شدد المسلحون التفتيش في المنازل، وقاموا بمصادرة أجهزة الاتصال".

كما أعلن يفتوشينكو، أن روسيا تدعو قادة المجموعات المسلحة غير الشرعية في الغوطة الشرقية لوقف قمع المدنيين بشكل فوري.

وأضاف "نحن ندعو قادة المجموعات المسلحة غير الشرعية في الغوطة الشرقية لوقف قمع السكان المحليين بشكل فوري"، وذكر المتحدث أن الممر الإنساني مفتوح ليس فقط للمدنيين، بل للمسلحين وعائلاتهم أيضا.

وأكمل "المركز الروسي للمصالحة يضمن أمنكم، ومستعد لتوفير العدد اللازم من وسائل نقل وتوفير الحماية على طول الطريق".