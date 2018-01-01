بن سلمان سيدفع 65 مليار استرليني لبريطانيا

الأربعاء, 7 آذار 2018 الساعة 22:37 | سياسة, عالمي

بن سلمان سيدفع 65 مليار استرليني لبريطانيا

جهينة نيوز

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية اتفاقها مع ولي العهد السعودي على ضرورة العمل معا للتصدي لأنشطة إيران "المزعزعة" للاستقرار بالمنطقة بحسب زعمهم.

هذا واتفقت ماي وبن سلمان على فرص استثمارية ستسثمرها السعودية في بريطانية بقيمة 65 مليار إسترليني.

وأكد مكتب ماي أن محادثات الاستثمار السعودي تعتبر دلالة واضحة على الثقة الدولية في الاقتصاد البريطاني، في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

و في الموضوع اليمني اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية في اليمن، حسب رويترز.

و يذكر ان بن سلمان يزور بريطانيا وسط إحتجاجات وصفته بمجرم الحرب و قاتل الاطفال و كان ابن سلمان قد أجل الزيارة في وقت سابق بسبب الاحتجاجات على زيارته.


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