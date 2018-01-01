مرض قاتل ينتشر بسرعة "صاروخية" في أفريقيا... ومنظمة الصحة: تهديد عاجل للبشرية

جهينة نيوز

تنتشر حمى "لاسا" في نيجيريا بشكل سريع ما دفع العلماء لوصفها بالانتشار "الصاروخي"، حتى أنها تسببت في مقتل 110 أشخاص حتى الآن.

وارتفع عدد الوفيات في نيجيريا بنسبة 22% خلال أسبوع واحد، ليؤكد مسؤولو الصحة العالمية أن هذا أسوأ تفشٍ للمرض القاتل، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وأشار مسؤولو الصحة إلى أن حمى "لاسا" تقتل نحو 24% من الحالات المصابة بها، ويطلق عليها "الحمى النزفية الفيروسية".

ويهدد الفيروس العديد من أعضاء الجسم ويسبب تلفا في الأوعية الدموية، وهو مرض يصعب علاجه.

ومن أعراض المرض الحمى والصداع والشعور بالتعب والقيء والتهاب الحلق، وكذلك نزيف من الفم والأنف أو المهبل.

وفي بعض الأحيان يعاني المصابون من الصمم المؤقت، كما يتسبب في إجهاض النساء الحوامل، وينتشر المرض عن طريق الفئران أو التعرض للسوائل الجسدية للشخص المصاب.

وجاء الإعلان عن انتشار المرض في غربي أفريقيا من جانب منظمة الصحة العالمية التي أوضحت أنه بمثابة أكبر تهديد "عاجل" للبشرية.

يذكر أن حمى "لاسا" ظهرت في نيجيريا ودول أخرى على الساحل الغربي لأفريقيا، مثل ليبيريا وغينيا.

سبوتنك