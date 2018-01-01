كيان العدو سيصدر الغاز لمصر بذات الانبوب الذي كان سيستورد به

جهينة نيوز

أعلنت شركة ‫ديليك الإسرائيلية للنفط والغاز في كيان العدو الصهيوني وشريكتها «نوبل» الأمريكية التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل عبر سيناء., و المملوك من قبل شركات (امريكيا و اسرائيلية و هولندية و للحكومة المصري) و الذي كان من المفترض أن تقوم مصر عبره بتصدير الغاز عبره الى كيان العدو.

ويجري الشريكان في حقلي الغاز "تمار" و"لوثيان" الواقعين قبالة سواحل فلسطين المحتلة محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء في مصر بالغاز.

ولم يذكر الشريكان، "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس و"ديليك" للحفر الإسرائيلية، مزيدا من التفاصيل.

وكانت ديليك ونوبل قد أعلنتا خلال الشهر الماضي توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى شركة قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان بغرض إعادة تصديره إلى دول أخرى، وأوضحا أن مدة الاتفاق 15 عاما, و هي ذات المدة التي يفترض بمصر ان تصدر الغاز للعدو قبل ان يتم فسخ العقد