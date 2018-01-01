«المرصد المعارض»: الجيش السوري يشطر الغوطة الشرقية لنصفين

جهينة نيوز

اعترف «المرصد المعارض»، اليوم (الأربعاء)، إن القوات السورية تمكنت فعلياً من شطر الغوطة الشرقية لدمشق إلى نصفين.

وقال «المرصد» أن القوات وضعت القطاع من الأرض الفاصل بين شمال الغوطة وجنوبها في مرمى نيرانها وهو ما يعني فعليا قطع المنطقة المكتظة بالسكان على مشارف دمشق إلى نصفين.

تجدر الاشارة الى ان الإعلام الحربي أكد في وقت سابق من اليوم، أن الجيش السوري تمكن من السيطرة بشكل كامل على بلدة بيت سوا بعد معارك عنيفة مع تنظيم النصرة الإرهابي والمتحالفين معه، كما تقدم في المزارع المحيطة ببلدتي مديرا ومسرابا المحاذيتين.

وافادت وسائل اعلام محلية مساء اليوم، ان قوات النخبة في الجيش السوري بدات باقتحام مدينة جسرين بعد سيطرتها الكاملة على مزارع افتريس في الغوطة الشرقية.