تشاد والكونغو وماليزيا يقدمون طلبات للانضمام إلى «أوبك»

جهينة نيوز

أعلن وزير المناجم والنفط والغاز في غينيا الاستوائية جابرييل مبيجا أوبيانجو ليما، أن الكونغو وتشاد وماليزيا تقدموا بطلبات للانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك(

وقال الوزير على هامش مؤتمر الطاقة في هيوستن: في أفريقيا، هناك دول مثل الكونغو وتشاد هم-منتجون واعدون، وقد أبدوا اهتماما، بطبيعة الحال، لا يشاركون في الإنتاج حاليا، هم يتطورون، ولكن في النهاية يمكنهم، أن يصلوا إلى مستوى 3-4 آلاف برميل يوميا.

وأضاف الوزير البلدان الآسيوية، بما فيها إندونيسيا، خرجوا في البداية من (أوبك) ليصبحوا مراقبين، والآن يريدون العودة، ولكن هناك آخرين، مثل ماليزيا، فقد بعثت الدول (تشاد، كونغو، ماليزيا) بطلبات، ونحن ننظر بها.