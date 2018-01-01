نيمار حزين للخروج وفخور بالأداء

جهينة نيوز

أعرب نجم ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​نيمار​، عن حزنه لخروج فريقه من ​دوري أبطال أوروبا​، بعد خسارته في مباراتي الذهاب والإياب أمام ​ريال مدريد​ حامل اللقب.

وفي تغريدة لنيمار عبر حسابه على بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "أنا حزين بسبب الخسارة، وما يضاعف حزني عدم وجودي على أرضية الملعب من أجل مساعدة زملائي في الفريق".

وأضاف نيمار: "ورغم الخروج، أنا فخور بالأداء الكبير الذي قدمه لاعبو الفريق، يحيا باريس".

وكان نيمار شارك في مباراة الذهاب التي خسرها باريس سان جيرمان في ​سانتياغو برنابيو​ بنتيجة 1-3