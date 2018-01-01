نيمار حزين للخروج وفخور بالأداء

جهينة نيوز
أعرب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، عن حزنه لخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في مباراتي الذهاب والإياب أمام ريال مدريد حامل اللقب.
وفي تغريدة لنيمار عبر حسابه على بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "أنا حزين بسبب الخسارة، وما يضاعف حزني عدم وجودي على أرضية الملعب من أجل مساعدة زملائي في الفريق".
وأضاف نيمار: "ورغم الخروج، أنا فخور بالأداء الكبير الذي قدمه لاعبو الفريق، يحيا باريس".
وكان نيمار شارك في مباراة الذهاب التي خسرها باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو بنتيجة 1-3