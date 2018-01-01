اللعب في الدوري الإنكليزي حلم تيمو فيرنر

جهينة نيوز:

حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يراود تيمو فيرنر مهاجم لايبزج الألماني. واختيار اللعب لمانشستر يونايتد يسبق ارتداء قميص ليفربول.

الدولي الألماني أجرى مقابلة مع مجلة "فور فور تو" الإنجليزية وتحدث خلالها عن حلم اللعب بالبريمييرليج.

وقال فيرنر: "نعم اللعب بالبريمييرليج حلم بالنسبة لي، سأود اللعب لفريقين أو ثلاث هناك ومانشستر يونايتد واحد من هذه الأندية".

وأضاف "ربما يكون ذلك خلال الأعوام المقبلة حينما تتحسن لغتي الإنجليزية، أنا مرتاح في لايبزج الآن".

وواصل حديثه "يونايتد وليفربول كانا الناديين اللذين تابعتهما في إنجلترا، هذان الناديان كنت أشجعهما لأنهما يمتلكان تاريخا كبيرا".وأوضح "ولكن حينما أقرر الاختيار فسوف أفضل يونايتد على ليفربول. أنا الآن في مرحلة سأود مستقبلا أن ألعب لنادي يحقق الألقاب".

صاحب الـ22 عاما سجل 37 هدفا مع فريقه الألماني في 65 مباراة منذ قدومه في عام 2016