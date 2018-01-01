"فيسبوك" يعتذر بسبب استطلاع حول الاستغلال الجنسي للأطفال

جهينة نيوز

قدّم موقع "​فيسبوك​" اعتذارا للرأي لعام والمؤسسات الشركية، عن استبيان احتوى على سؤال يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، وما إذا كان مقبولا أن يتم السماح لرجل بالغ أن يسأل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما عن صور غير لائقة.

وأوضح نائب مدير إدارة المنتجات في "فيسبوك"، جاي روزين، أن الاستطلاع كان خاطئا، قائلا "أن 'الشبكة الاجتماعية كانت تحاول ببساطة فهم كيف يمكن أن يتفاعل الناس مع سياسة الموقع، ونحن ندير استطلاعات الرأي لفهم كيف يفكر المجتمع في وضع السياسات، ولكن هذا النوع من الأنشطة سيظل دائما غير مقبول على الإطلاق في موقعنا".

وأضاف "نحن نعمل بانتظام مع السلطات إذا تم تحديد أي عمل مشابه، ولا ينبغي أن يكون ذلك جزءا من الاستطلاع''.