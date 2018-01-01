مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لاطلاق النار في سورية

جهينة نيوز

أبدى مجلس الأمن الدولي "تخوفه من الوضع الإنساني" في سوريا، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار تنفيذا للقرار 2401.

وأعرب الرئيس الحالي، المبعوث الهولندي لدى الأمم المتحدة، كاريل فان أوستيروم، اليوم، عن "قلق المجلس تجاه الوضع الإنساني في سوريا".

وقال أوستيروم إن أعضاء المجلس ناقشوا الهدنة في سوريا، ودعا المجلس إلى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار رقم 2401

وأدان مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسو ديلاتر، "الانتهاك الكلي للقرار 2401، وقال:"هذا غير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف"، وفقا لتعبيره.

تجدر الاشارة الى ان مجلس الأمن صوت بالاجماع الشهر الماضي علة قرار رقم 2401 والذي دعا فيه لوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.