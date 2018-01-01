فضيحة تحكيمية لمهاجم أرسنال السابق بسبب اسمه الغريب

جهينة تيوز

مفارقة غريبة حدثت أمس الثلاثاء في حالة طرد ناشيء أرسنال الإنجليزي السابق قد تكون فريدة من نوعها وطريفة في نفس الوقت.

سانشيز وات يلعب لفريق مدينة هيميل هيمبستيد في البطولة الوطنية بإنجلترا، وحصل على البطاقة الصفراء في مباراة فريقه أمام إيست ثوروك يونايتد بسبب الإطاحة بالكرة بعيداً.

وحين سأله دين هولمي، حكم المباراة، عن اسمه لتدوينه في كتيب البطاقات، رد لاعب أرسنال السابق "وات".

وعقب ثلاث أسئلة من الحكم إلى سانشيز، رد المهاجم نفس الإجابة "وات، وات، وات"، وهو ما اعتبره الحكم سوء سلوك ليشهر في وجه اللاعب صاحب ال27 عاماً الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء.

جوردان باركيس، قائد هيمليس، تدخل وشرح الموقف للحكم الذي تراجع عن قراره بطرد وات وسمح له بإكمال الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-صفر.

سوء فهم حكم المباراة لاسم وات وأداة استفهام وات في اللغة الإنجليزية هي ما تسببت في هذا الموقف، ورد اللاعب نفسه في تغريدة صباح اليوم مازحاً "توقفوا عن اللعب باسمي"

المصدر GOAL