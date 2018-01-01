مديرة صندوق النقد الدولي : عواقب فرض رسوم أمريكية على الواردات ستكون خطيرة على للاقتصاد الكلي

جهينة نيوز:

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إن الحروب التجارية لا يربحها أحد وإن عواقب فرض رسوم أمريكية على الواردات ستكون خطيرة بالنسبة للاقتصاد الكلي إذا ردت الدول الأخرى بفرض رسوم من جانبها.

وقالت لاغارد إن العواقب على الاقتصاد الكلي ستكون خطيرة، ليس إذا أخذت الولايات المتحدة إجراء فحسب، لكن بخاصة إذا ردت الدول الأخرى، ولاسيما تلك التي ستكون الأشد تأثرا، مثل كندا وأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد التأكيد على عزمه فرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم محذرا الاتحاد الأوروبي من أنه سيواجه "ضريبة كبيرة" لعدم حسن معاملة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.