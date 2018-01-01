أردوغان يريد إخراج الإرهابيين من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أكدت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي إمكانية إخراج إرهابيي جبهة النصرة من الغوطة الشرقية، في إطار مساعي أنقرة لتثبيت الهدنة في تلك المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المكالمة الهاتفية التي أجراها أردوغان مع بوتين أمس لبحث تفاصيل الأوضاع في الغوطة والإجراءات اللازمة للتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار، تطرقت أيضا إلى "سبل إخراج إرهابيي جبهة النصرة من الغوطة وفتح ممرات إنسانية".

وحسب قالن، فإن أهمية إخراج الجماعات الإرهابية من الغوطة، تعود "لنزع الذريعة من يد النظام السوري الذي يتحجج بتلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية لمهاجمة الغوطة الشرقية" و ذلك بحسب تعبيره علماً بأن أردوغان تعهد سابقاً في أستانا بإخراج النصرة من الغوطة الشرقية و لكنه لم ينفذ تعهداته و قامت الجماعات التي يدعمها بشن هجوم على ادارة المركبات.

وأكد قالن أن أنقرة تعمل على تمديد هدنة الـ5 ساعات الإنسانية، التي يعلنها الجانب الروسي يوميا لتأمين خروج الراغبين من الغوطة، خدمة لإعلان الهدنة على مدار الساعة.

و يذكر أن نظام أردوغان لم يلتزم بالهدنة ولازالت قواته ترتكب جرائم الحرب بحق المدنيين في عفرين.