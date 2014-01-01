مواقع الفيسبوك تعلن اعتزال رياض محرز وناديه ينفي

جهينة نيوز:

أثار منشور على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للاعب الجزائري رياض محرز، يعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم بناء لطلب طبي، مفاجأة لدى متابعيه وشكوك وسائل الاعلام الإنجليزية قبل تأكيد فريقه ليستر سيتي، لاحقا، بحدوث "اختراق" لحسابه.

وجاء في المنشور "بعد الاستشارة الأخيرة مع أطباء، قررت أن أبقى بعيدا عن كرة القدم. وقتي كلاعب كرة قدم قد وصل إلى خاتمته، وأرغب في قول بعض الكلمات. أرغب في شكر الجميع على اللطف والدعم اللذين أظهروهما لي في هذه المدينة الرائعة. ستبقون دائما في قلبي".

وبعد تداول الخبر من قبل وسائل إعلام في بريطانيا وأوروبا، أكد نادي ليستر سيتي لاحقا بأن حساب اللاعب الشخصي على موقع "فيسبوك" قد تعرض للاختراق، وأن الأنباء غير صحيحة.

وأثار الخبر قلق مشجعي النادي، الذين انهالوا على صفحة محرز بالتعليقات المتفاجئة من بيان اللاعب، والذي يأتي بعد فترة انتقالات شتوية "مضطربة" بالنسبة لمحرز، بعد فشل انتقاله لصفوف مانشستر سيتي.

ولم يسبق لمحرز (27 عاما) أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2016، أن عانى من مشكلات صحية معلنة أو إصابات خطرة.