النفط يتراجع متأثرة باستقالة مستشار ترامب

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض المخزونات في السوق بعد استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمناصر للتجارة الحرة مما عزز مخاوف بشأن اتجاه واشنطن لفرض رسوم جمركية على الواردات ونشوب حرب تجارية.

وقال تجار إن ارتفاع الإنتاج الأمريكي وزيادة المخزونات أثرا على أسعار الخام.

وأعلن جاري كون المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، الذي كان يعتبر من مناهضي قوى الحماية التجارية داخل الإدارة الأمريكية، استقالته يوم الثلاثاء مما دفع العقود الآجلة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء.

و نزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.8 بالمئة عن آخر تسوية إلى 65.26 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 62.14 دولار للبرميل.

وحذرت اقتصادات كبرى من بينها الاتحاد الأوروبي والصين من أن مثل هذه الرسوم الجمركية قد تشعل حربا تجارية عالمية، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادي وبالتالي استهلاك النفط.

وقال تجار إن أسعار النفط تأثرت أيضا بزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط زادت 5.661 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 426 مليونا و880 برميلا.