الجيش يبدأ عملية شطر الغوطة إلى قسمين من خلال تقدمه باتجاه تمركز الارهابيين في بلدات مسرابا وبيت سوا

الأربعاء, 7 آذار 2018 الساعة 12:54 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يبدأ عملية شطر الغوطة إلى قسمين من خلال تقدمه باتجاه تمركز الارهابيين في بلدات مسرابا وبيت سوا

جهينة نيوز

تواصل وحدات الجيش العمل العسكري ضد التنظيمات الارهابية في الغوطة الشرقية ، موسعة من نطاق سيطرتها في محور القطاع الجنوبي باتجاه القطاع الأوسط .

وقال مصدر عسكري في الغوطة الشرقية لموقع "مراسلون" إن وحدات الجيش السوري بدأت عمل عسكري يهدف إلى شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين ، وذلك من خلال التقدم باتجاه موقع المسلحين في بلدات مسرابا وبيت سوا و مزارعهما في القطاع الاوسط بالغوطة الشرقية .

وتبعد وحدات الجيش عن الالتقاء بالقوات في محور ادارة المركبات حوالي 3 كم فقط ، وفي حال وصول القوات إلى إدارة المركبات من محور مسرابا ستكون الغوطة الشرقية قد شطرت إلى قسمين ، وبالتالي فرض حصار جديد على مسلحي "جيش الاسلام" في دوما و "احرار الشام" في حرستا شمالا ، ومسلحي "فيلق الرحمن والنصرة" جنوبا .

كما يسعى الجيش السوري إلى التقدم بعمق مزارع حرستا والإلتفاف على مواقع المسلحين داخل حرستا ، الأمر الذي بدأ بتطبيقه فعلياً من خلال السيطرة على العديد من المزارع والكتل مابعد جامع "سيدنا محمد" في منطقة مزارع حرستا ، متقدما بإتجاه إكمال الطوق على المسلحين وفصل منطقة حرستا عن دوما ,

وبالتوازي مع العمليات العسكرية في هذه المحاور ، تتابع وحدات الجيش السوري التقدم في محور مزارع وبلدة الريحان انطلاقا من مواقعها في الشيفونية والمزارع الشمالية الشرقية ، وسط معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة .


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