تمديد حالة الطوارئ في تونس سبعة أشهر

جهينة نيوز

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر اضافية بهدف تأمين الانتخابات البلدية المقررة في أيار القادم والموسم السياحي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني “بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب قرر رئيس الدولة تمديد حالة الطوارئ في كامل الجمهورية لمدة سبعة أشهر ابتداء من 12 آذار الجاري حتى منتصف تشرين الأول القادم”.

وفترة سبعة أشهر هي الأطول التي تعتمد في قرارات التمديد لحالة الطوارئ القائمة منذ العام 2015 إثر اعتداءات إرهابية.