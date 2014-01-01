بوتين يكشف عن موعد وحالات استخدام السلاح النووي!؟

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن قرار استخدام روسيا للسلاح النووي سيكون فقط في حالة الرد على أي عدوان تتعرض له البلاد.

وقال بوتين: "فيما يتعلق بموضوع استعمال السلاح النووي، هذا الموضوع هو حساس ومهم جدا وأريد أن أوجه رسالة إلى الداخل والخارج أن مسألة استخدامنا للسلاح النووي الذي نأمل ألا نستخدمه أبدا هي مرجحة فقط في حال تعرضنا وتعرضت بلادنا إلى عدوان".

وأضاف بوتين: "إن قرار استخدام السلاح النووي سيكون بحالة الإنذار الصاروخي وبحالة اكتشاف صواريخ لديها مسارات لتسقط على أراضينا، وبهذه الحالة سنستخدم السلاح بدون أي تفكير للرد على مصدر الصواريخ والأعداء. لا شك أن هذه الخطوة ستكون كارثية عالمية والبشرية ستتعرض للخطر، لكن كمواطن روسي ورئيس لهذه الدولة أطرح سؤالا على نفسي: لماذا نحن بحاجة لهذا العالم إن لم تكن روسيا موجودة فيه؟".