خبراء روس: هذه أفضل تعديلات عسكرية قامت بها القوات السورية

جهينة نيوز

استخدمت القوات السورية مركبات قتالية محصَّنة جدا خلال عمليتها العسكرية في ريف دمشق و ذلك بحسب صحيفة روسية أشادت بأحد أهم التعديلات العسكرية

وقالت الصحيفة الروسية "يُعتقد أن مركبات المشاة القتالية المحصنة جدا التي تستعين بها القوات السورية في الغوطة الشرقية تابعة للواء الحرس الجمهوري 105 إحدى وحدات النخبة في الجيش السوري قد تم تحصينها من خلال تركيب دروع إضافية.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن السوريين اختبروا هذه الدروع أولا على دبابات "تي-72إم1". وأظهر الاختبار أنها تقلل فعالية القذائف الصاروخية المضادة للدبابات إلى حد كبير. وعلى سبيل المثال تحملت إحدى الدبابات من طراز "تي-72" الإصابة بصاروخ "ميتيس".

ثم تم تحصين مدرعات "بي إم بي 1" ومدافع "شيلكا" الذاتية الحركة بتركيب الدروع الإضافية.

وبالإضافة إلى الدروع الإضافية حصلت العربة التي تظهر في الصورة والتي تحتوي أصلا على مدفع عيار 73 ملم، على البرج المدرع الدوار المزود بمدفع سريع عيار 23 ملم و ذلك في إشارة الى عربة بي ام بي تم تعديلها و تركيب مدفع زد-يو 23 ملم على سطحها و الذي مداه 2.5 كلم و تم تداول صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قالت الصحيفة الروسية "يجد خبراء عسكريون هذا التعديل أفضل تعديل أجراه السوريون على العربات المدرعة, و ذلك في إشارة للتصفيح و إستعمال مدفع زد-يو23 على عربة الـ بي ام بي-1.