أبراج يوم الأربعاء 2018/2/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٧/ ٣: يرغب بنشر الفرح من حوله، محبوب يحب الانفتاح على الاخرين يحب الحياة، يتوصل إلى سحر الأشخاص الأكثر تشاؤما بمحيطه، لا يفقد الامل يقف وحيد بمواجهة الآخرين، طيبة كبيرة شفاف ماهر وعبقري بإنجاز الأعمال، مغرم بالحقيقة والعدالة، مشاريع اعمال أكثر ومشاريع جديدة، يعتمد الإبداع، قدرات تواصلية للالتقاء باشخاص مهمين على صعيد شخصي وعملي، الجرأة تسمح له بتحويل الأزمات إلى فرص ذهبية، يعرف ان التجارب خير مدارس لذلك عنده نقلة منزل او سفر او ارتباط للبعض

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تنشغل بالحسابات المالية او فكرة تحصل عليها او حقوق من محيط مقرب، الحل موجود لا يتأخر، لا تحمل عزيمتك احباطات، لا تتخلا عن قضيتك لانك ستحقق نتائج مفيدة من آخر الليل، الصراخ والمشاكل ممنوعة، تسويق بمؤسسات إنسانية، ثق بتفكيرك وكن هادئا

الثور: تلعب دور بارز في التقارب مع الشركاء وتحقق نتائج مفيدة للطرفين، يوم جيد لتستوعب الشريك سواء بالعمل او العاطفة، تخلى عن العناد وتعلم كيف تحافظ على خط العودة، مطلوب منك اطلاع الشركاء لما يدور برأسك ب حابة صدر، قدر عطاءاتك وإبداعاتك مع الآخرين، صالحة وتغيير ومردود مساء.

الجوزاء: يتراكم عليك العمل ولا تستطيع إنجاز قسم منه وهذا ينعكس عليك سلبا وعلى علاقاتك مع الزملاء، انتبه مع المسؤولين لميدان عملك، تتغلب على العراقيل اللازمة للمشاريع التي تهمك، اصبر ولا تضيع مجهودك سدى ولا تتسرع، للبعض ساعات عمل إضافية، انتبه للصحة والغذاء وابرز طاقتك بالتعاون مع غيرك، القمر بالعقرب كن حذرا جدا

السرطان: قوة عاطفة وتعرف كيف تميز بين العاطفة والخيال، لا تركض خلف سراب، ليس كل ما يلمع ذهبا، حظ ومجالات اجتماعية وعملية، تحسن والحظ حليفك، خبر جيد تسعد له يحققه أحد اولادك، او خبر يخص شخص عزيز عليك، مواقف اعتباطية على امر لا يروق لك ينعكس عليك وعلى محيطك سلبا

الأسد: نهار متعب بكل ما يتعلق بالمشاكل المنزلية والعائلية، يساورك انطباع ان نهارك لا يمشي ولا يسير وفق ما تتمناه، قلة الصبر لا تنفع لا تتقبل الامور التي فيها تعصيب، استفد من فرصك وحاول ان تكون هادئ، نبرة صوتك عالية على عائلتك، نهار متوتر حوّل نظرتك إلى إيجابية، ثقتك وإيمانك بنفسك تعطيك إبداعات، انت محاور ومرشد مخطط باي مجال تنجح فيه، الحظ عندك مساء

العذراء: لا تتخلى عن حماستك ولاتترك مشاكلك الصغيرة تدمر كل ما تحلم به، تحقق تواصل فكري ولقاء وخذ وقتا كافيا، نهار يحمل لك فرصة حقيقية استغلها بمهارة واحط امورك بالايجابية، ردات فعلك بعيدة عن الواقع تجعلك مرتبكا بسبب خلو المسار، تتسلح بالاتفاق العاطفي ويكون عندك قدرة على التفهم والتعاطف لان القمر ضمن مربعك.

الميزان: يتركز اهتمامك على الامور المالية وما يتعلق بالحسابات المشتركة، تنشغل بقضية تعويض او مطالبة بحقوق وسوف تنتهي لمصالحك، قضية مال او مكسب او نفقات متزايدة، لا تتورط واضبط مصاريفك، مساء تحصيل معنوي ومساعدة بطاقتك.

العقرب: القمر ببرجك يمنحك فرص إيجابية جميلة جدا، تحسن ملموس على صعيد نفسي وصحي وجسدي، تراودك رغبة قوية وتنشط اتصالاتك، تتألق بالأصدقاء وتجعل الاخرين ينتبهون لك، إزالة خلافات وغربلة قرارات جديدة وصفحة جديدة وتتعامل مع نماذج جديدة من الناس ويكون لك تحصيل مادي.

القوس: نهار غير مستقر سلبي، تشعر بضيقة نفسية وصحية ناتجة عن إرهاق بالعمل، تجنب المواجهات مع الآخرين وابتعد عن المواقف العنيفة التي تثير حفيظة الآخرين، اخلد للراحة إن استطعت ولا تفعل شيئا صعبا، اطلب من أحد ما ان يقف لجانبك، فكر وانتظر حتى يصل القمر لبرجك، ينتهي القلق والخوف بوصول القمر لبرجك.

الجدي: يوم مناسب لتنشط اجتماعيا وتتسلى بالعديد من الدعوات الرسمية سواء من العائلة او من أطر مناسبة، تطور معرفتك يوم جيد للتمني لا تتردد، شحنات سلبية يجب ان تنتهي، نم باكرا وحاول ان تتخطى المشاكل التي تحصل ليلا بسبب نقلة القمر إلى القوس.

الدلو: دعم مركزك وصورتكوالزاهية ضمن عملك وعائلتك ومجتمعك، اليوم ملائم لعمل مفيد ومناسب للتقرب من الزملاء، تتعاون وتدعم مركزك الاجتماعي، حافز وزيادة مالية تستحقها، كن هادئ ولا تشوه سمعتك وحول خطواتك العملية حتى تصل لهدفك، دعوات وهدف منشود وبناء جسور تواصل من الغد، نظرتك البعيدة الثاقبة تخدمك غدا

الحوت: تركز طاقتك على تحسين أوضاعك بجميع مظاهرها، اكتساب معارف، تميل للتعرف إلى ثقافات جديدة بقصد توسيع مداركك المهنية والعلمية، خطط عميقة لا تتذمر لما تفعله، يوم جيد للطالب، مواجهات محتملة مع احد أفراد عائلتك، اطرح أفكار وكن بموقع المسؤولية، مساء شعور سلبي وشك لانه يطلب منك عمل كثير مساء او صباح الغد