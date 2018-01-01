ترامب يعتقد بصدق نوايا كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية صادقة في رغبتها بالدخول في مفاوضات، وأشاد بدور الصين في هذا المجال.

وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في واشنطن الثلاثاء، أنه يعتقد "بأن كوريا الشمالية صادقة" في رغبتها بإجراء مفاوضات حول أسلحتها النووية، مضيفا أن العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ كان لها دور في هذا الصدد. وأضاف أن "الصين تلعب دورا مهما في هذا المجال".

و كان رحب ترامب أمس باتفاق زعيمي كوريا الجنوبية والشمالية على عقد قمة بين بلديهما في نيسان/أبريل المقبل في المنطقة منزوعة السلاح، فيما أبدت بيونغ يانغ استعدادها للتخلي عن أسلحتها النووية في حال ضمان أمن نظامها، حسب ما أعلنت سيول.