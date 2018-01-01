على متن الطائرة خلع ثيابه كاملة و شاهد أفلام إباحية و هاجم مضيفة

الثلاثاء, 6 آذار 2018 الساعة 22:32 | مجتمع, حوادث

على متن الطائرة خلع ثيابه كاملة و شاهد أفلام إباحية و هاجم مضيفة

جهينة نيوز

أفادت صحيفة نيو ستيرز تايمز أن طالب بنغلادشي يدرس في جامعات ماليزيا و خلال رحلة على طائرة ماليزية قام بخلع كامل ثيابه و قام بمشاهدة أفلام أباحية على حاسوبه المحمول و ممارسة العادة السرية على مقعده.

و قام طاقم الرحلة بإجباره على ارتداه ثيابه و خلال اقتياده للحمام هاجم مضيفة طيران و لكن تمكن الفريق من الزامه بارتداء ثيابه و تقييده حتى وصلت الرحلة و تم إقتياده الى السجن في دكا.

و قال أحد الركاب أن الرجل البنغلادشي تجاهل كل من حوله و خلع ثيابه و قد اقترب منه طاقم الطائرة و طلبوا منه بكل ادب ارتداء ملابسه و امتثل لطلبهم و ذهب الى الحمام و لكن بعد فترة حدثت ضجة في الحمام تبين أنه كان يهاجم المضيفة.


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