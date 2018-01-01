الدفاع الروسية.. مقتل 27 ضابطا بينهم لواء إثر تحطم الطائرة "آن-26" في سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن 27 ضابطا بينهم لواء إضافة إلى صف ضباط وعسكريين، قتلوا إثر تحطم طائرة "آن-26" روسية في سوريا.

وفي بيان للوزارة قالت: "قتل إثر الكارثة 27 ضابطا، منهم ضابط برتبة لواء، إضافة إلى ضباط صف وعسكريين. لم يكن هناك أي مدنيين على متن الطائرة".

وكانت الدفاع الروسية في وقت سابق من ظهر اليوم قد اعلنت عن تحطم طائرة "آن-26" أثناء هبوطها في قاعدة حميميم في سوريا وكان على متن الطائرة المنكوبة 33 راكبا و6 أعضاء الطاقم.

وقالت في بيان لها: "وفق المعطيات الأخيرة، كان هناك 33 راكبا و6 من أعضاء الطاقم على متن الطائرة المنكوبة أثناء هبوطها في مطار حميميم. جميعهم من القوات المسلحة الروسية"، موضحة أنه "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، مؤكدة أن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".