ناشطون يرصدون الرادار المخصص لحماية كأس العالم مع القوات السورية.. تعرف عليه

جهينة نيوز

نشر ناشطون صورة تظهر جندي سوري و خلفه الرادار الروسي الصغير " 1L122-1E" غارمون ثلاثي الأبعاد محمول على عربة مدرعه في أول ظهور لهذا الرادار المتطور بيد القوات السورية.

و كان الجيش الروسي أول من تسلم هذا الرادار عام 2014 و عام 2015 و أول عمل له كان لحماية الألعاب الشتوية في سوتشي مع صواريخ تور و سيكون مسؤول عن حماية كأس العالم في روسيا و يطلق عليه الجنود الروس إسم "اكورديون" حيث يوجد منه نسخ محمولة لقوات الإنزال الجوي, و يمكن تركيبه على مدرعات او مدولب او ثابت.

و مدى الرادار من 1 الى 40 كلم و ارتفاع الى 10 كلم يعمل بشكل آلي و يحدد هوية الهدف و منشأه و يرصد 31 هدف و متصل بمنظومة غلوناس الفضائية لتحديد المواقع , و يرسل المعلومات خلال تتبع الهدف سلكياً ولا سلكياً و يمكنه العمل مع العديد من منظومات الدفاع الجوي، اعتبارا من المحمولة "إيغلا" إلى المنظومات المتنقلة، مثل "ستريلا-10" و"أوسا" و"تونغوسكا إم1" و"تور" وغيرها.

و يذكر أن الرادار ال122-1اي1 صغير الحجم أبعاد شبكته 120 سم*80سم يكشف و يحدد الإحداثيات و يتتبع الطائرات و صواريخ الكروز و الطائرات المسيرة بما فيها الصغيرة و يحدد الدولة صاحبة الهدف و يمكن نقله مع الجنود حيث أن وزن النظام كامل 150 كلغ تقسم الى خمس أجزاء وزن كل منها 30 كلغ