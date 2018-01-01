مقتل 4 جنود سعوديين في جيزان

جهينة نيوز

لقي عدد من جنود العدوان السعودي مصرعهم وأصيب آخرون بعمليات نفذها الجيش واللجان الشعبية في قطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان أنه تم قنص جنديين سعوديين في قرية حامضة وخلف جاضع نمير، وقنص جندي آخر في موقع شمال قرية قوى، وجندي رابع في موقع العشة.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة، محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني.

المصدر: موقع انصارالله