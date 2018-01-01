كأس الاتحاد الآسيوي .. تعادل ثالث لفريق الجيش

جهينة نيوز – غسان شمة:

فك فريق الجيش السوري صيامه عن التهديف في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وتمكن من تسجيل هدفه الأول والوحيد حتى الآن في شباك العهد اللبناني في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من البطولة لكن ذلك لم يشفع له لتحقيق طموحه بالفوز فانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما ليرفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات ستجعل مهمته صعبة في المراحل القادمة.

شوط أول يمكن اختصاره بتسديدة لاعب الجيش مؤمن ناجي التي تصدى لها حارس العهد ببراعة، ورأسية على الطرف الثاني ذهبت بعيداً فوق العارضة.. وما عدا ذلك فقد كان واضحاً الحرص والحذر المبالغ فيهما من الفريقين فانحصر اللعب لفترات ليست قليلة وسط الميدان ومحاولات لا تكتمل فافتقدنا المتعة والإثارة لمصلحة العمل التكتيكي الذي بدا سيد الرهان هنا وهناك لينتهي الشوط الأول سلبياً شكلاً ومضموناً.

بداية الشوط الثاني لم تكن أفضل كثيراً من نظيره الأول لكن مع مضي الوقت امتد مهاجمو الجيش نحو مرمى العهد وتمكن حسن العويد من اقتناص هدف التقدم مستفيداً من كرة موزونة أودعها برأسه في مرمى العهد الذي صحا فارتد للهجوم وتحسن أداؤه على حساب تراجع لاعبي الجيش للحفاظ على التقدم لكن أحمد زريق تمكن من المراوغة داخل المنطقة وإيداع الكرة بذكاء عن يمين حارس الجيش الشاكر ... ولم يتراجع العهد على أمل الإضافة فأتيحت له ثلاث فرص غنية تصدى لاثنتين منهما الشاكر ببراعة فيما ذهبت الثالثة فوق العارضة، في الوقت الذي بدا فيه الجيش قانعاً بالنتيجة رغم الاندفاع لكن دون فاعلية لتنتهي المباراة بالتعادل.

الوحدة وصيف مجموعته

أمس حقق فريق الوحدة السوري فوزه الأول في البطولة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بعد تعادلين سابقين، وجاء الفوز على حساب الأنصار اللبناني بهدفين لهدف بعد مباراة ظهر فيها البرتقالي بصورة طيبة على مستوى التكتيك والأداء وتمكن من قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين وضعه في وصافة المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط فيما تصدر الفيصلي الأردني بسبع نقاط، وحل ثالثاً الأنصار بثلاث نقاط والأخير ظفار العماني بنقطة واحدة.

شتانغة في ربوعنا

يوم السبت القادم سيحل المدرب الألماني شتانغة ضيفاً مرحباً به من قبل كرتنا السورية التي انتظر منتخبها الأول طويلاً حتى بات الأمر مؤكداً وفق اتحاد الكرة الذي أكد أن كل شيء انتهى والمدرب سيصل السبت، وبعد التوقيع الرسمي سيعقد مؤتمر إعلامي نوعي للحديث عن المرحلة القادمة والبرنامج الذي سيعتمد في درب العمل الجاد.

والمهمة الأولى التي تنتظر شتانغة هي المشاركة في الدورة الودية الدولية التي ستقام في العراق بمشاركة منتخبها والمنتخب القطري وربما كان الكويتي رابعاً، ومع هذه المشاركة سنتعرف جميعاً على الملامح الأولية لعمل مدربنا الجديد .