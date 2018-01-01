الفنانة فيلدا سمور: لستُ غائبة بل مغيّبة

جهينة نيوز:

أكدت الممثلة السورية ​ فيلدا سمور​ أنها ليست غائبة عن الأضواء، بل موجودة بمعظم الفعاليات الفنية والثقافية.

وبما يتعلق بغيابها عن الشاشة قالت إنها تدرس العروض حين تُعرض عليها، وهي غير غائبة بل مغيبة من البعض لأسباب لا تعرفها، بعدما كانت دائمة الحضور على الشاشة في سوريا والوطن العربي.

وقالت في تصريح لموقع الفن: لستُ على خلاف مع أحد ولكن المعايير اختلفت على ما يبدو، وأصبحت أدوار البطولة تُمنح لأسماء محددة ومحصورة، وشركات الإنتاج باتت تفكر بالبعض وتنسى البقية بسبب الشللية.

يشار إلى أن سمور من الجيل المؤسس للحركة الفنية السورية وأكثر الفنانات نشاطاً على الأصعدة التلفزيونية والإذاعية والمسرحية وحتى السينمائية، وقد حضرت مؤخراً حفل افتتاح فيلم "​ليليت السورية​" في دار الأسد للثقافة والفنون حيث كانت إحدى بطلاته.