اتهامات لبورصة العملات الرقمية "كوين-بيز" بخداع العملاء

جهينة نيوز:

رفع مستخدمون ساخطون دعوتين قضائيتين على بورصة العملات الرقمية "كوين-بيز"، الأولى تدعي وجود أنشطة تداول داخلية يقوم بها الموظفون، والثانية تتهم المشغلين بالفشل في تسليم الأصول الافتراضية للأشخاص الذين لا يملكون حسابات.

وتأتي الدعوتان في الوقت الذي تعمل فيه "كوين-بيز" وغيرها من الشركات الناشئة المرتبطة بخدمات التشفير والعملات الرقمية، على تزويد فرقها بخبراء تنظيميين لإضفاء شرعية على عملياتها في ظل الاستعداد للوائح حكومية أكثر صرامة.

وتركز الدعوى الأولى التي تنظرها محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية على إعلان البورصة في كانون الأول عزمها إتاحة تداول النسخة الثانية من عملة "بتكوين" المعروفة بـ"بتكوين كاش".

ويزعم مقدمو الدعوى أن الموظفين في "كوين-بيز" كانوا على علم بهذه الخطوة قبل شهر من الإعلان عنها، ما دفعهم إلى إجراء أوامر شراء وبيع وضعت المتداولين الآخرين في موقف غير عادل.

وفي الدعوى الثانية، يزعم رجلان أنهما لم يتمكنا من استرداد قيمة "بتكوين" التي نقلت إليهما عبر "كوين-بيز" من خلال البريد الإلكتروني عام 2013، بعدما اكتشفا أن الروابط التي زودتهما بها البورصة كانت معطلة.