اصابة 7 مدنيين بينهم طفلان بقذائف الارهابيين على باب توما وجرمانا

جهينة نيوز

أصيب 7 مدنيين بجروح جراء اعتداء جديد لإرهابيي "النصرة" والمجموعات التابعة له المنتشرين في بعض مناطق الغوطة بالقذائف على حي باب توما ومدينة جرمانا في دمشق وريفها.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن قذيفتين أطلقتهما التنظيمات الإرهابية على حي باب توما سقطتا في منطقة الجورة ما تسبب بإصابة مدنيين أحدهما طفل ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ولفت المصدر إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت بقذيفة حي عش الورور ما أدى إلى أضرار مادية في المكان.

وفي مدينة جرمانا لفت مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إلى أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا في محيط ساحة الرئيس ومدخل المدينة أسفرتا عن جرح 5 مدنيين بينهم طفلة 15 عاما في حالة حرجة ووقوع أضرار مادية في الممتلكات.